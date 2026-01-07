Силы ПВО РФ за сутки сбили РСЗО HIMARS и 106 беспилотников ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении реактивного снаряда системы залпового огня производства США

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в ведомстве.