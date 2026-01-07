ВС РФ поразили места хранения беспилотников дальнего действия ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:07
обновлено 09:18
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Места, где производили, хранили, осуществляли предполетную подготовку и запуск БПЛА дальнего действия, а также склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 140 районах были поражены российской оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.