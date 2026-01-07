ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военнослужащие группировки "Центр" поразили бригаду спецназа "Азов"

Российские бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции
Редакция сайта ТАСС
09:08
обновлено 09:19

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" поразили личный состав и технику бригады специального назначения "Азов" (запрещена в РФ, признана террористической). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны уточнили, что поражение нанесено живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов". 

