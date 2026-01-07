Потери ВСУ на всех направлениях СВО составили порядка 1 280 военных

Наибольшие суточные потери противник потерял в зоне ответственности группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли порядка 1 280 военных за сутки на всех направлениях специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

В зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 17 автомобилей. В зоне ответственности Западной группировки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 2 бронированные машины и 14 автомобилей. В зоне ответственности Южной группировки - свыше 190 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" за сутки составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 9 боевых бронированных машин, 11 автомобилей. В зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 270 военных, бронетранспортер, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а в зоне ответственности группировки "Днепр" - до 45 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.