ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку РСЗО "Буран" ВСУ

Операцию провела группировка войск "Центр"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Группировка войск "Центр" впервые уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня "Буран" ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран", - сообщили там.