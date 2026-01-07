ВСУ потеряли шведскую станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR
Редакция сайта ТАСС
09:32
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Подразделения Северной группировки войск за сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, ВСУ также потеряли до 160 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отметили в ведомстве.
Станция предназначена для обнаружения полевой артиллерии противника и предусматривает два режима работы - засекает снаряды и ракеты, а также засекает удаляющиеся боеприпасы.