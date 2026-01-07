Замглавы МО вручил госнаграды бойцам псковского соединения ВДВ

Генерал армии Юнус-Бек Евкуров отметил успешные боевые действия, мужество и героизм, проявленные российскими военными в бою

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим псковского соединения ВДВ в тыловом районе зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы удостоены их за успешные боевые действия, за мужество, героизм, проявленные в бою. Спасибо за вашу службу", - подчеркнул замглавы военного ведомства, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства.

Церемония награждения прошла в тыловом районе зоны проведения СВО. За проявленное мужество, героизм и отвагу бойцам псковского соединения ВДВ были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, а также медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, Жукова и "За спасение погибавших".

В завершение мероприятия Евкуров пообщался с военнослужащими, отметил их высокий боевой дух, а также поздравил с Новым годом и Рождеством.