ТАСС: ВСУ расширяют штаты штурмовых подразделений

Расширение подразделений подразумевает и увеличение численности личного состава, чего сложно добиться насильной мобилизацией, отметил собеседник агентства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Командование ВСУ увеличивает штаты штурмовых подразделений. В зоне ответственности российской группировки войск "Север" известно о трех расширениях и о расформировании частей иностранного легиона. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"С начала этой зимы украинское командование существенно расширило штатно-должностную структуру отдельных подразделений. Только в зоне ответственности группировки "Север" известно, как минимум о трех: 78-й отдельный десантно-штурмовой полк (ОДШП) расширен до бригады; 71-я отдельная егерьская бригада (ОЕБР) преобразована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду (ОАЭМБР); 253-й отдельный штурмовой батальон (ОШБ) "Арей" расширен до полка; также известны случаи расформирования частей иностранного легиона и переводе личного состава в штурмовики", - обратил внимание собеседник агентства.

Он подчеркнул, что расширение подразделений подразумевает и увеличение численности личного состава, чего очень сложно добиться с помощью насильной мобилизации. Так, например, типовая ОЕБР ВСУ состояла всего из трех отрядов спецназа и подразделений обеспечений. В свою очередь типовая аэромобильная бригада подразумевает наличие 5-6 десантных батальонов и батальонных тактических групп, бригадной артиллерийской группы, зенитно-ракетного дивизиона, батальона беспилотных систем и множество других подразделений боевого и материально-технического обеспечения.

При этом, отметили в силовых структурах, в других боевых механизированных и пехотных бригадах также прослеживается огромный некомплект личного состава, что вынуждает командование ВСУ формировать сводные подразделения на некоторых участках фронта.

"По всей видимости, киевское руководство отказалось от системы бесконечного формирования механизированных бригад. В настоящий момент ВСУ начали пополнять бригады с индексом 16х. К примеру, новосформированная 160 ОМБР уже задействована на Сумском направлении", - пояснили в российских силовых структурах.