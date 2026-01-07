ТАСС: Киев может снизить призывной возраст до 22 лет

Это нужно для пополнения состава штурмовых подразделений, считают российские силовики

Редакция сайта ТАСС

© Leon Neal/ Getty Images

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Призывной возраст на Украине могут снизить с 25 до 22 лет, чтобы укомплектовать расширенные штурмовые подразделения. Такое мнение выразили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 7 января 2026 года

Говоря о нехватке личного состава в украинской армии и тенденции к расширению штурмовых подразделений, собеседник агентства отметил несколько вариантов, как ВСУ могут набрать людей.

"Самый логичный и очевидный вариант - снижение призывного возраста до 22 лет", - отметил он. Минимальный возраст для мобилизации на Украине составляет 25 лет: весной 2024 года возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.

Кроме того, добавил собеседник агентства, Киев может расформировывать бригады теробороны, батальоны иностранных регионов, а также вернуть в строй "армию дезертиров" - на Украине по разным оценкам по самовольному оставлению части числятся порядка 300 тыс. человек.

В силовых структурах отметили, что наблюдается готовность киевского режима "воевать до последнего украинца", в то время как их западные хозяева целенаправленно обсуждают заведомо неприемлемые для России условия мира, в частности, размещение войск НАТО на Украине.