Над Крымом, Черным морем и Волгоградской областью сбили девять украинских БПЛА

Из них семь аппаратов уничтожили над территорией Республики Крым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Силы ПВО за три часа сбили девять украинских беспилотников над Республикой Крым, Волгоградской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"7 января в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Республики Крым и по одному БПЛА - над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря", - сообщили в военном ведомстве.