Боец Лазаренко спас группу сослуживцев, сбив три FPV-дрона ВСУ

Благодаря действиям лейтенанта ВС РФ смогли без потерь продвинуться вглубь обороны противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Лейтенант Алексей Лазаренко спас жизни сослуживцев, сбив из гладкоствольного оружия три FPV-дрона ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Лазаренко командовал штурмовой группой при выполнении боевой задачи по овладению позициями противника. В ходе сближения штурмовая группа подверглась огневому воздействию ударных беспилотников.

"Лейтенант Лазаренко из гладкоствольного оружия лично уничтожил 3 FPV-дрона противника и спас жизни сослуживцев. Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям лейтенанта Алексея Лазаренко поставленная боевая задача выполнена без потерь личного состава, а штурмовые группы смогли продвинуться в глубину обороны противника", - подчеркнули в ведомстве.

Там также рассказали о младшем сержанте Александре Алилуйкине, который командовал расчетом реактивной системы залпового огня "Ураган". "Действуя в условиях интенсивного артиллерийского обстрела и воздействия вражеских БПЛА, используя накопленный опыт, младший сержант Алилуйкин несколько раз менял позиции боевой машины, выводил технику из-под вражеских ударов, чем не допустил уничтожения вооружения и гибели личного состава", - рассказали в Минобороны.

В результате грамотных действий, проявленного мужества и профессионализма поставленная боевая задача была выполнена, расчет уничтожил самоходную установку и живую силу противника, что способствовало продвижению наших штурмовых групп на более выгодные рубежи.