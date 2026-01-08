Расчет "Солнцепека" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Также беспилотники уничтожили боевую технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ударом термобарическими снарядами уничтожили опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Укрепленный опорный пункт обнаружили операторы беспилотников. Получив задачу, расчет ТОС-1А прибыли на место развертывания и выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.

Также на красноармейском направлении расчеты беспилотников уничтожили позиции и боевую технику ВСУ.