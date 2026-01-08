ТАСС: батальоны "Шквал" ВСУ доукомплектовали новой партией экс-заключенных

По данным российских силовиков, их задействуют в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Стариц на харьковском направлении

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Батальоны "Шквал" отдельных 72-й механизированной и 127-й тяжелой механизированной бригад ВСУ в Сумской области доукомплектовали новой партией бывших заключенных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны "Шквал" 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады новой партией бывших заключенных. Ожидается, что они будут задействованы в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Стариц", - сказал собеседник агентства.