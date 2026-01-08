ТАСС: комбрига ВСУ могут снять с должности из-за потерь под Сумами

По данным российских силовиков, речь идет про Олега Могульского

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ из-за больших потерь в Сумской области могут снять с должности. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении понесшая большие потери 1-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ выведена на восполнение потерь в тыловые районы, за исключением батальона, переданного в распоряжение 71-й отдельной аэромобильной бригады. Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского", - сказал собеседник агентства.