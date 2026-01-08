В ДНР рассказали, что "Волки да Винчи" ВСУ восполняют потери новобранцами

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, менее чем за неделю подразделение потеряло несколько десятков человек

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" в Запорожской области пытается безуспешно восполнить потери необученными новобранцами. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, менее чем за неделю подразделение потеряло несколько десятков человек, в том числе новобранцев.

"Волки да Винчи" пытаются безуспешно восполнять потери на территории Запорожской области, в том числе в районах Цветкова и Верхней Терсы. В основном отправляют необученных новичков, которые сразу гибнут под массированными ударами. Меньше чем за неделю на этом участке фронта они потеряли несколько десятков человек", - сказал Кимаковский.