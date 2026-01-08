Под Константиновкой уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ

Боевую задачу выполнили военные Южной группировки

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Военные Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой, наблюдательный пункт ВСУ и ряд других целей на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На константиновском направлении разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили наблюдательный пункт и блиндаж с живой силой противника, передав координаты расчетам артиллерии. Расчет 152-мм артиллерии "Мста-Б" уничтожил наблюдательный пункт с живой силой противника в районе Константиновки. Расчет 122-мм артиллерии Д-30 также уничтожили блиндаж, где укрывался противник", - говорится в сообщении.

Также на данном направлении операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии уничтожили автомобиль противника и полевой склад горюче-смазочных материалов. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили замаскированную огневую точку противника, а артиллеристы уничтожили пункт управления (ПУ) беспилотных летательных аппаратов противника огнем из 152-мм орудия 2А65, добавили в министерстве.