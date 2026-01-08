МО РФ опубликовало кадры водружения флага в Подолах Харьковской области

После подавления основных очагов сопротивления российские военные провели зачистку и установили полный контроль над населенным пунктом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры поднятия флагов военнослужащими группировки "Запад" в Подолах Харьковской области, взятых под контроль 4 января, сообщили в ведомстве.

На кадрах российские военные поднимают флаги России в двух точках населенного пункта.

"Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника. Поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям позволили существенно ослабить оборону украинских формирований", - рассказали в ведомстве.

После подавления основных очагов сопротивления российские военные провели зачистку и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника.