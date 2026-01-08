Кимаковский: ВС РФ пробуют занять высоты к западу от Орехова

Подразделения группировки войск "Днепр" хорошо ведут там наступательный действия, рассказал советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" продвинулись от Степногорска в Запорожской области в сторону Орехова и пытаются занять высоты к западу от города. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Сейчас достаточно хорошие успехи у группировки "Днепр", идут со стороны Степногорска в сторону Орехова. Наши [войска] уже пробуют "оседлать" там высоты, и уже много в этом направлении сделано. Высоты [означают], что мы летаем дальше и перекрываем противнику логистику. Наши товарищи очень хорошо ведут там наступательный действия", - сказал он.

Минобороны РФ 28 декабря сообщило об освобождении Степногорска в Запорожской области силами группировки войск "Днепр".