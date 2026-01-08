Штурмовики и группы закрепления РФ заходят в Константиновку ДНР с юга

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, у российских войск также есть успехи со стороны трассы Часов Яр - Константиновка

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Российские штурмовики и группы закрепления заходят в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои в населенном пункте. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"С юга у нас идет концентрация резервов, и потихоньку штурмовые группы и группы закрепления заходят со стороны дачного поселка в населенный пункт и работают в Константиновке. У противника там сегодня не лучшее время", - сказал он.

По его словам, у российских войск также есть успехи со стороны трассы Часов Яр - Константиновка. "С этого направления работает и Добровольческий корпус, и группировка "Юг", достаточно серьезные успехи, мы там противнику перекрываем логистику". - отметил Кимаковский.

27 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска заняли порядка половины городской застройки в Константиновке, продолжаются уличные бои.