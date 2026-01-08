Основное сражение за Константиновку и Красноармейск ДНР происходит в небе

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, основной задачей ВС РФ является "перебить противнику логистику"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Основное сражение на константиновском и красноармейском направлениях в ДНР разворачивается в небе между подразделениями БПЛА российской армии и Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Сейчас основное сражение разворачивается в небе, и наша основная задача - перебить противнику логистику. <...> Если брать красноармейское направление и константиновское, то здесь сошлись в небе очень сильно группировки беспилотчиков. Работает с нашей стороны "Рубикон" и ребята из различных подразделений, в том числе десантников и морпехов, а у противника там мадьяровцы (военнослужащие подразделения "Птицы Мадьяра" - прим. ТАСС) воюют в небе", - сказал Кимаковский.