ВСУ за сутки потеряли около 1 180 военных на всех направлениях СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 120 военных, 4 автомобиля, два броневика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1 180 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, 4 автомобиля, два броневика. В зоне ответственности Западной группировки ВС РФ украинские военные потеряли свыше 180 военнослужащих, 4 бронированные машины, 3 склада боеприпасов и 14 автомобилей. В зоне ответственности Южной группировки войск - свыше 200 военнослужащих, 2 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" за сутки составили более 410 военнослужащих, 4 боевых бронированных машины, 7 автомобилей и артиллерийское орудие. В зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 220 военных, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 3 орудия, в зоне ответственности группировки "Днепр" - до 50 военнослужащих, полевое орудие и 10 автомобилей.