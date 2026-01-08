ВС РФ поразили объекты энергетики и порты, работающие в интересах ВСУ

Российские военные также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах украинского ВПК, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - сказано в сообщении.