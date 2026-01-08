ТАСС публикует кадры из Братского в Днепропетровской области
09:22
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кадры из освобожденного Братского в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.
На видеокадрах - объективный контроль поражения техники ВСУ, опорных пунктов и пунктов управления БПЛА в Братском при помощи FPV-дронов и артиллерии. Кроме того, на них бойцы штурмовых подразделений 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки "Восток" разворачивают в населенном пункте флаг России.