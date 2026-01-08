В Запорожской области ВСУ два раза за сутки атаковали гражданские объекты

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели две атаки на населенные пункты Запорожской области за сутки, пострадавших в результате ударов нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В великий праздник Рождества Христова противник не оставлял попыток атаковать наши мирные населенные пункты. За прошедшие сутки зафиксированы две атаки на Черниговский муниципальный округ, повреждения получили административное здание в селе Новоказанковато и магазин", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, ВСУ также пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Каменки-Днепровской.