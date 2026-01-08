ТАСС: в Сумской области ликвидировали группу ССО Украины

Как сообщили в российских силовых структурах, командование ВСУ тщательно скрывает потери среди элитных подразделений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Группа сил специальных операций (ССО) ВСУ была ликвидирована у Варачино в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Осенью в районе Варачино бойцами «Севера» была ликвидирована группа отдельного рейнджерского полка ССО Украины. Командир группы - майор Сергей Карачевский, капитан - Дудин Виталий, старший лейтенант - Глез Андрей. Украинское командование тщательно скрывает потери среди элитных подразделений, поэтому о ликвидации группы стало известно только сейчас. Их похороны состоялись сегодня", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах напомнили, что ВСУ неоднократно использовали ССО в качестве штурмовиков. Ранее в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО во главе с командиром Ильей Билыком. Также в районе Садков была уничтожена группа во главе с капитаном Леонидом Семенюком.