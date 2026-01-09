ВС РФ уничтожили три единицы техники ВСУ на западной окраине Купянска

Российские военные поразили бронетехнику, пикап и квадроцикл противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Запад" поразили одну единицу бронетехники, пикап и квадроцикл на западной окраине Купянска Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие подразделений 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, - прямые попадания FPV-дронов войск беспилотных систем и уничтожение бронетехники, пикапа, квадроцикла на западном подступе к городу Купянску", - сказано в сообщении.