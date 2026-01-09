ВС РФ поразили пикап и два гексакоптера ВСУ в Сумской области

Результаты работы бойцов группировки войск "Север" сняли на видео

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Север" поразили украинский пикап и два гексакоптера в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов поразили пикап, производивший подвоз боеприпасов и провианта на позиции противника, и в ходе воздушного боя уничтожили тяжелый гексакоптер ВСУ. Кроме того, расчетом БПЛА в ходе воздушной разведки был обнаружен неподвижный гексакоптер противника, который находился на дороге и работал в режиме наблюдения. Точным сбросом боеприпаса с беспилотника вражеский дрон был уничтожен", - сказано в сообщении.