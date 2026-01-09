Жители Грабовского рассказали, что Киев обстреливал их из минометов

Украинская сторона не предлагала эвакуацию, отметили очевидцы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Киев не объявлял эвакуацию из приграничных сел Сумской области, несмотря на боевые действия. Об этом рассказала жительница Грабовского Сумской области Елена.

"Магазин не работал, света нет, воды нет, газа нет - выживали, - сказала она в видео Минобороны России. - Нет, никто нам не предлагал [эвакуироваться в сторону Украины]. Хотя знали, но нам никто не предложил".

Она рассказала, что российские военные предложили ей эвакуироваться в безопасное место, так как в населенном пункте идут бои, женщина согласилась. Военные перевезли ее в ПВР вместе с собакой.

Другая жительница Грабовского Наталья отметила, что по улице летали гексакоптеры ВСУ "Баба-яга". "Начали по улице у нас летать "Бабы-яги". Начали с нашей стороны разбивать дома. Два раза по нам с нашей стороны минометы бахнули", - отметила она.

Жители села рассказали, что никто их не обижал при эвакуации, угостили пряниками, оказали медицинскую помощь. Жителей помогли эвакуировать военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север".

О взятии под контроль населенного пункта Грабовское Сумской области в результате активных действий подразделениями группировки войск "Север" было объявлено 5 января.