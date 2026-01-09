ТАСС: ВС РФ уничтожили две боевые группы ВСУ у Лимана в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
03:33
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Две боевые группы ВСУ на пикапах уничтожены в лесу у Лимана Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"В лесу юго-восточнее Лимана наши бойцы овладели участком леса. Противник предпринял попытку выдвижения двух боевых групп на пикапах в направлении наших позиций. Обе группы уничтожены комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства.