ВС РФ в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударили "Орешником"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - сказали там.

Там указали, что "цели удара достигнуты".

"Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - добавили в российском военном ведомстве.