Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса

Задачу выполнили в рамках одного из учений Военно-морского флота

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Экипажи самолетов Ту-142МК Северного флота внесены в Книгу рекордов ВС РФ за первую в истории Военно-морского флота дозаправку в воздухе в районе Северного полюса. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи дальней противолодочной авиации смешанного авиационного корпуса Северного флота в 2025 году пополнили копилку выдающихся достижений ВС РФ. За выполнение уникальной задачи - первой в истории ВМФ дозаправки в воздухе самолета Ту-142МК в районе Северного полюса - экипажи удостоены внесения записи в Книгу рекордов ВС РФ", - сказали там.

Задача была выполнена в рамках одного из учений ВМФ. Экипажи самолетов Ту-142МК выполнили специальный полет в отдаленный район Арктики, в ходе которого впервые осуществили дозаправку топливом в воздушном пространстве Северного Ледовитого океана и Северного полюса. Общий налет составил порядка 30 часов.

"Выполнение данной задачи подтвердило авиационные возможности самолетов Ту-142МК, а также возможность эффективного применения дальней авиации в любой точке Арктического региона для решения задач противолодочной обороны и контроля надводной обстановки", - уточнили в пресс-службе.