ВСУ потеряли за неделю более 1 285 военных в зоне ответственности "Севера"

Также российские бойцы уничтожили 18 складов боеприпасов противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю в зоне ответственности российской группировки войск "Север" более 1 285 военных, 18 складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 285 военнослужащих, 12 танков и боевых бронированных машин, 82 автомобиля и 7 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что подразделения группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.