ВС России уничтожили пехоту ВСУ на северском направлении

Также военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали 152-мм гаубицу, 82-мм миномет и долговременную огневую точку противника

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили 152-мм гаубицу, 82-мм миномет, а также долговременную огневую точку и пехоту противника на северском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы беспилотных систем Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили 82-мм миномет и живую силу противника на северском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что военнослужащие группировки с помощью разведывательных дронов выявили и точными попаданиями уничтожили дот с живой силой противника и 152-мм орудие.