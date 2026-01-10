ВСУ потеряли от действий группировки войск "Восток" более 240 военных за сутки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" более 240 военнослужащих и 2 буксируемые гаубицы. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял более 240 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, в числе которых "Новатор", 2 буксируемые гаубицы и 11 автомобилей", - сказал Миськов.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Петровка, Староукраинка, Верхняя Терса, Горькое, Прилуки и Любицкое.