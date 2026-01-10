ВСУ потеряли свыше 175 военных и 2 танка за сутки от действий Южной группировки

Украинская армия также лишилась 4 бронемашин, 17 автомобилей и 5 складов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в зоне ответственность группировки войск "Южная" составили более 175 военных, 2 танка и 4 бронемашины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"За сутки ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, 5 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - сказал он.