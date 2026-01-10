Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА и сорвали ротацию ВСУ в ДНР

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск нанесли удар по позициям ВСУ на константиновском направлении, уничтожили пункт управления беспилотниками и сорвали попытки ротации и снабжения противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении специальной военной операции операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в ходе наблюдения за местностью вблизи населенного пункта Долгая Балка Донецкой Народной Республики был выявлен пункт управления БПЛА ВСУ. В результате поражения цели ударными FPV-дронами было уничтожено передающее оборудование вблизи укрытия и повреждено само укрытие", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что украинские военнослужащие, покинув блиндаж, попытались укрыться в строениях населенного пункта, где были настигнуты оператором российского ударного дрона.

Кроме того, в окрестностях Константиновки в светлое время суток были пресечены три попытки ВСУ провести ротацию и подвоз снабжения с использованием автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса. В темное время суток на контролируемой дороге был поражен автотранспорт противника типа пикап. Уцелевшие военнослужащие попали в засаду, устроенную с применением ударного FPV-дрона.

Действия операторов БПЛА группировки позволили нарушить логистику и систему управления противника на данном участке фронта.