Группировка "Днепр" уничтожила за сутки до 60 солдат ВСУ и ЗРК "Оса"

Бойцы ВС РФ поразили также 20 автомобилей противника

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ и зенитный ракетный комплекс "Оса". Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - сказал он.