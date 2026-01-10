Бойцы "Запада" уничтожили за сутки до 180 военнослужащих ВСУ

ВС РФ также ликвидировали пять складов боеприпасов противника

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили до 180 военнослужащих, 5 складов боеприпасов, а также технику противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Военнослужащие группировки "Запад", в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили до 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, 14 автомобилей и 5 складов боеприпасов", - сказал он.