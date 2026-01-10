Снайперы "Центра" уничтожили тяжелые дроны ВСУ на красноармейском направлении

Бойцы ВС РФ действовали малыми группами

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Снайперы группировки войск "Центр" уничтожили тяжелые беспилотники ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Снайперы-разведчики 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства на линии боевого соприкосновения уничтожили тяжелые беспилотники формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бойцы действуют малыми группами, в составе которых работают снайперы-корректировщики и наблюдатели за воздушным пространством.

Данная тактика, как отметили в Минобороны, повышает эффективность борьбы с беспилотниками, а также обеспечивает безопасность подразделений, продвигающихся в глубину обороны ВСУ.