Бойцы "Востока" уничтожили склад боеприпасов и пехоту ВСУ в Запорожской области

Цели поразили при помощи буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили склад боеприпасов, а также живую силу противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили склад с боеприпасами и живую силу ВСУ в Запорожской области. Координаты целей были оперативно переданы на командный пункт артиллерии. Артиллеристы-забайкальцы нанесли точный огневой удар по указанному району. Прямое попадание в склад вызвало мощную детонацию, что привело к полному уничтожению", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при взрыве была также уничтожена пехота противника, находившаяся в пунктах временной дислокации.