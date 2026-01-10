В Херсонской области расчеты БПЛА "Днепра" поразили транспорт и укрепления ВСУ

Российские военнослужащие также поразили тяжелые коптеры украинской армии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем ивановских десантников уничтожили автотехнику, укрепления с живой силой и тяжелые коптеры типа "Баба-яга" на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На правом берегу Днепра в Херсонской области, контролируемом украинскими формированиями, в результате точной работы операторов FPV-дронов из состава парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и своевременно поражены автомобильная техника с личным составом, проводивших ротацию на передовых позициях, личный состав ВСУ в подземных укреплениях, а также сбиты тяжелые агрокоптеры типа "Баба-яга", пытавшиеся долететь до наших передовых позиций для сброса мин", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, разведка вела круглосуточный мониторинг правобережья с помощью современных беспилотных комплексов. После обнаружения целей расчеты оперативно приступали к работе. Поражение заданных объектов было выполнено операторами ударных FPV-дронов.

В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен, добавили в Минобороны.