Бойцов полка РХБЗ группировки "Центр" в зоне СВО наградили за мужество и героизм

Военные получили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "За воинскую доблесть" II степени

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск "Центр" ко дню образования полка отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения украинским формированиям и поддержке мотострелковых подразделений на красноармейском направлении начальник войск РХБ защиты 41-й гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Александр Пироженко вручил военнослужащим медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "За воинскую доблесть" II степени, "Участнику специальной военной операции" и грамоты", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что военнослужащие полка выполняют задачи на ключевых направлениях в зоне ответственности группировки "Центр". Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" наносят огневые удары по скоплениям живой силы, техники и укреплениям противника, обеспечивая поддержку наступающих подразделений.