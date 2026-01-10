Расчет "Молнии" уничтожил цель на расстоянии более 29 км на Днепропетровщине

Российские военнослужащие ударили по пункту управления дронами ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили дроном "Молния-2" на расстоянии более 29 км пункт управления беспилотниками вместе с живой силой ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет войск беспилотных систем 433-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", применив ударный БПЛА самолетного типа "Молния-2", уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ вместе с живой силой противника на днепропетровском направлении СВО. Цель была уничтожена на дистанции более 29 километров", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что операторы ударных беспилотников группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, укрепленные огневые точки, технику, а также живую силу ВСУ, тем самым срывая ротации и попытки контратак противника.