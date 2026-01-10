Гаубица "Гиацинт-С" отразила атаку 13 ударных дронов ВСУ

Расчеты орудия также уничтожили замаскированные позиции, пехоту и средства РЭБ противника на краснолиманском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Гиацинт-С" Западной группировки войск отразил атаку порядка 13 ударных беспилотников ВСУ в зоне СВО. Об этом рассказал командир орудия с позывным Рамадан в видео Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Была атака из FPV-дронов, где-то около 10-13 штук. Все они были сбиты. Был и стрелковый бой, и РЭБ давили их", - сказал он.

В военном ведомстве отметили, что расчеты "Гиацинт-С" группировки "Запад" уничтожили замаскированные позиции, пехоту и средства РЭБ противника на краснолиманском направлении. "В этот раз в ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции с живой силой и средства РЭБ подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение средств РЭБ противника позволило восстановить устойчивую работу российских систем управления и повысило эффективность применения БПЛА.