ВС РФ уничтожили четыре пункта управления БПЛА в районе Северска

В районе Константиновки разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два блиндажа с живой силой противника

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили четыре пункта управления дронами в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, расчеты артиллерии соединений Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили три точки запуска и управления БПЛА противника. Точными попаданиями все цели были уничтожены", - рассказали в ведомстве, добавив, что позднее был уничтожен еще один пункт управления дронами и блиндаж с пехотой.

Также в районе Константиновки разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два блиндажа с живой силой противника. Цели были уничтожены расчетами гаубиц Д-30.

Разведчики 70-й бригады обнаружили два пункта управления беспилотниками в районе Константиновки. Обе цели уничтожены расчетом гаубицы "Мста-Б".