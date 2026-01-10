На Кубани уничтожили три беспилотника

Пострадавших и повреждений нет

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Средства ПВО сбили три БПЛА в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщает краевой оперштаб.

"Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника в Северском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

По данным оперштаба, все три дрона и их фрагменты упали в поле неподалеку от станицы Смоленской. При этом никто не пострадал. Повреждений нет.

На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.