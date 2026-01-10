В Севастополе флот проводит противодиверсионные тренировки

Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что в городе сохраняется спокойная обстановка

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) проводит в Севастополе Черноморский флот. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Ориентировочно до 21:00 мск в районе Карантинной и Камышовой бухт, бухты Абрамова, мыса Херсонес и Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он.

Губернатор отметил, что в городе все спокойно.