В Севастополе флот проводит противодиверсионные тренировки
Редакция сайта ТАСС
17:03
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) проводит в Севастополе Черноморский флот. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 21:00 мск в районе Карантинной и Камышовой бухт, бухты Абрамова, мыса Херсонес и Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он.
Губернатор отметил, что в городе все спокойно.