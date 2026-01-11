Наземный дрон "Курьер" круглосуточно доставляет продовольствие на передовую

НРТК облегчает выполнение наиболее опасных боевых задач, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Курьер" позволяет круглосуточно доставлять на передовую боеприпасы и провизию, а обратно везти раненых, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты НРТК "Курьер" отряда "Контора" войск беспилотных систем в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают доставку продовольствия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других необходимых грузов военнослужащим передовых подразделений, выполняющих боевые задачи в Харьковской области. Комплексы также применяются для эвакуации раненых", - говорится в сообщении.

Военнослужащие подчеркивают, что НРТК облегчает выполнение наиболее опасных боевых задач, сокращает количество военнослужащих, привлекаемых к вопросам обеспечения, а также делает доставку более безопасной и эффективной.

Операторы НРТК в дневное и ночное время доставляют грузы в районы, где из-за высокой активности вражеских БПЛА и артиллерийских обстрелов использование обычной техники затруднено.