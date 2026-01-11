ТАСС: спецподразделения ВСУ безуспешно активизируются в медиа на Херсонщине

Киев очень переживает за медийную составляющую, однако реального изменения обстановки эти подразделения, как правило, не добиваются, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Украинские спецподразделения направляются командованием в Херсонскую область только для выправления медийного имиджа ВСУ в регионе. Тем не менее реальных положительных изменений для украинской армии не последовало, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На херсонском направлении присутствуют "элитные" бригады береговой обороны и морпехи. Спецподразделения ГУР (Главное разведывательное управление), ССО (Силы специальных операций) или айдаровцы (группировка "Айдар" признана террористической, запрещена в РФ) используются крайне редко на наиболее проблемных участках в качестве "пожарных команд". Название такое выбрано не случайно: как правило, появление таких подразделений выправляет медийную составляющую, за которую в Киеве очень переживают, однако реального изменения обстановки они, как правило, не добиваются", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он также отметил, что ранее ВСУ направляло подразделения ССО для рейдов на Тендровскую и Кинбурнскую косы. "Однако после тяжелых потерь, зафиксированных российской стороной, от подобных акций Украина отказалась", - добавил представитель силовых структур.