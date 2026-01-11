Группировка "Запад" уничтожила два украинских НРТК в Купянском районе

Также противник потерял пикап, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" поразили украинский пикап и два наземных робототехнических комплекса в Купянском районе, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз формированиям ВСУ боеприпасов и материальных средств в Купянском районе в Харьковской области. На кадрах объективного контроля в режиме реального времени прямые попадания FPV-дронов и уничтожение наземных робототехнических комплексов и пикапа боевиков ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка", - говорится в сообщении.

На предоставленном министерством видео российские дроны поражают два наземных комплекса и пикап.